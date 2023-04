"Viva Frida Kahlo" in Hamburg: So ist die immersive Erfahrung

In der Halle in der Gaußstraße in Ottensen, direkt auf dem Gelände der Altonaer Zweigstelle des Thalia Theaters, können die Besucherinnen und Besucher seit dem 19. April 2023 eintauchen in Leben und Werk der surrealistischen Malerin Frida Kahlo. Eingeführt in das Leben der Künstlerin werden die Besucher zu Beginn durch die für Ausstellungen klassischen Infotafeln. Anhand eines Zeitstrahls wird auf ihr Leben eingegangen, vor allem auf die vielen Krankheiten - so litt Frida Kahlo als Kind an der Kinderlähmung und war als 18-Jährige Opfer eines schweren Busunglücks, das ihr Leben zeichnete.

Und natürlich wird die Beziehung zu dem 20 Jahre älteren mexikanischen Maler Carlos Rivera (1886-1957) thematisiert, mit dem Frida Kahlo gleich zwei Ehen einging. Vor den eigentlichen Werken erfahren Besucher also bereits alles Wichtige, um den Mensch und die Künstlerin Frida Kahlo verstehen zu können.