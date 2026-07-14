Von "Dancing Queen" bis "Griechischer Wein": Musicalstars kombinieren Kult-Hits von ABBA und Udo Jürgens

Hamburg - Zwei Musiklegenden und sicherlich ein Abend voller Ohrwürmer: Die Konzertreihe "2 Legenden - 1 Konzert: A Tribute to ABBA & Udo Jürgens" macht 2026 erneut Halt in Hamburg. Stage Entertainment präsentiert zusammen mit musicalpeople die Kombination der größten Hits der schwedischen Kultband und des österreichischen Musikers.

Die Konzertreihe "2 Legenden - 1 Konzert: A Tribute to ABBA & Udo Jürgens" macht 2026 Halt in Hamburg. © Klaus Schnaidt

Gemeinsam mit der musicalpeople Liveband bringen die Musicalstars Roberta Valentini und Karim Khawatmi Klassiker wie "Dancing Queen", "Waterloo", "Griechischer Wein" oder "Aber bitte mit Sahne" auf die Bühne.

Das Duo stand bereits häufiger für erfolgreiche Produktionen auf der Musicalbühne. Valentini zeichnet sich seit vielen Jahren durch ihre stilistische Vielseitigkeit aus und war unter anderem in "Elisabeth", "Wicked" und "Ghost - Das Musical" zu hören und zu sehen. Außerdem war sie zuletzt Teil der Europa-Tournee von "Disney100: The Concert".

Khawatmi spielte - ganz passend - bereits Hauptrollen bei "Ich war noch niemals in New York" als auch bei "Mamma Mia!".

Die Konzertshow begeistert seit Jahren Zuschauer in ganz Deutschland und verbindet die musikalischen Welten von ABBA und Udo Jürgens.

Beide prägten Generationen, gewannen den Grand Prix de la Chanson (heute: Eurovision Song Contest) und inspirierten erfolgreiche Musicals.