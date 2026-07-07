"Weihnachten mit Bibi & Tina": Familienmusical erstmals in Hamburg

Hamburg - Die Musical-Hauptstadt stockt weiter auf: Ab November kommt mit "Weihnachten mit Bibi & Tina" ein weiteres, neues Familienmusical in die Hansestadt.

Im November kommt das Familienmusical "Weihnachten mit Bibi & Tina" nach Hamburg. © Stage Entertainment

Das beliebte Stück von Peter Plate und Ulf Leo Sommer ist damit erstmals in Hamburg.

Ab November wandelt sich das Stage Operettenhaus auf der Reeperbahn in eine "aufregende Winterwelt voller Musik, Abenteuer und Magie", erklärte Stage Entertainment in einer Mitteilung am Dienstag.

Zuvor wurde die Musical-Produktion im Stage Theater des Westens in Berlin gefeiert. Die erste Aufführung in der Hansestadt ist für den 21. November geplant.

Das Musical soll "mitreißende Unterhaltung mit festlicher Weihnachtsstimmung" verbinden. Dazu gibt es neben vielen bekannten Songs aus der Welt von Bibi und Tina ebenfalls Weihnachtslieder zu hören.

Mit der Produktion wollen Plate und Sommer Musicalunterhaltung für die ganze Familie schaffen.

Im Mittelpunkt der Geschichten stehen selbstverständlich die Freundinnen Bibi Blocksberg und Tina Martin. Auf dem Martinshof geraten sie dann - wie so häufig - in ein spannendes Abenteuer, das sie mit Mut, Zusammenhalt und einer großen Portion Hexerei versuchen zu meistern.