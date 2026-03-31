Während der Vorführung: Schauspielerin bricht bei Premiere auf der Bühne zusammen

Hamburg - Am Samstag feierte das Theaterstück "Der zerbrochene Krug" im Hamburger Thalia Theater Premiere. Mit dabei: Schauspielerin Nellie Fischer-Benson (26). Doch dann der Schock: Während der Aufführung kippte die 26-Jährige auf der Bühne plötzlich um!

Schauspielerin Nellie Fischer-Benson (26) steht für das Stück "Der zerbrochene Krug" im Hamburger Thalia Theater auf der Bühne. © Katrin Ribbe

Fischer-Benson verlor an diesem Abend tatsächlich für wenige Augenblicke das Bewusstsein, betätigte ein Sprecher des Theaters auf Nachfrage von TAG24 am Montagabend. Es handelte sich dabei offenbar um eine sogenannte Synkope, eine plötzliche Bewusstlosigkeit aufgrund einer temporären Minderdurchblutung des Gehirns, meist gefolgt von schneller Erholung.

"Sie wurde von ihren Mitspielern aufgefangen, ein Arzt sowie ein Rettungssanitäter waren umgehend zur Stelle", so der Sprecher weiter. Die Folge: Die Vorstellung wurde für etwa 20 Minuten unterbrochen. Doch statt die Aufführung danach komplett abzublasen, entschied sich Fischer-Benson anders.

So wurde das Stück doch tatsächlich auf den Wunsch der betroffenen Schauspielerin hin fortgesetzt! "Frau Fischer-Benson ist seitdem stabil und es gab keine Bedenken des Arztes, die Vorstellung weiterzuspielen", erklärte der Sprecher weiter.

Nach kurzer Unterbrechung lief die Vorstellung demnach ganz planmäßig weiter. Die Tapferkeit der Schauspielerin wurde belohnt. Am Ende gab es nach Angaben des Sprechers tosenden Applaus aus dem Publikum.