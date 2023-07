Längster Demozug der CSD-Geschichte in Hamburg erwartet

Hamburg – Höhepunkt der diesjährigen Hamburger Pride Week ist der CSD am 5. August. Dieses Jahr werden rund 250.000 Menschen auf den Straßen der Hansestadt erwartet, teilte der Verein "Hamburg Pride" am Montag mit. Mit erstmalig über 100 angemeldeten Gruppen wird zudem mit dem längsten Demo-Zug in der Hamburger CSD-Geschichte gerechnet.