19 Tage Werft: Museumsschiff "MS Bleichen" liegt mit Tüv wieder im Hamburger Hafen

Hamburg - Das Museumsschiff "MS Bleichen" ist nach 19 Tagen in der Werft in Bremerhaven mit neuem Tüv wieder in Hamburg angekommen. Das Museumsschiff MS Bleichen liegt an seinem Liegeplatz am Bremer Kai vor Schuppen 50 im Hansa-Hafen. © Christian Charisius/dpa Im sogenannten Trockendock wurden dort der untere Teil des Stückgutfrachters mit Hochdruck gewaschen, das Hauptdeck ausgebessert und konserviert sowie die Maschinenanlage des Schiffes überprüft und gewartet, wie die Stiftung Hamburg Maritim mitteilte. Bei dem Werftaufenthalt ist auch die Dicke der Stahlplatten der Außenhaut mithilfe von Ultraschall gemessen worden. "Das Ergebnis der Dickenmessung zeigte, dass eine größere Fläche an Stahlplatten als ursprünglich angenommen nicht die erforderliche Mindestdicke aufwies", so dass sich der Umfang der Stahlarbeiten von geplanten 25 Quadratmetern auf fast 40 Quadratmeter erhöht habe. Nach Abschluss aller geplanten Wartungsarbeiten habe das Museumsschiff den Schiffs-Tüv, die sogenannte Erneuerung der Klasse, erfolgreich bestanden. Diese Überprüfung ist alle fünf Jahre nötig. Den Weg nach Bremerhaven und zurück in den Hamburger Hafen hat die ehrenamtliche Besatzung der "MS Bleichen" umgesetzt. Die "MS Bleichen" lief 1958 vom Stapel. In der Zeit vor den Containerschiffen hatten Schiffe wie sie das Bild des Hamburger Hafens geprägt. Nach fast 50 Jahren im Dienst sollte das Schiff verschrottet werden. Die Stiftung Hamburg Maritim holte es jedoch aus dem Schwarzen Meer nach Hamburg zurück und ließ es aufwendig für 4,5 Millionen Euro restaurieren. Seit 2013 ist das Museumsschiff Teil der Hamburger Denkmalliste.

Titelfoto: Christian Charisius/dpa