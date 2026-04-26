40. Marathon in Hamburg: Notfall im Ziel und Streckenrekord bei den Frauen

Hamburg - Den Sieg um 21 Sekunden verpasst, aber die eigene Bestzeit um elf Sekunden gesteigert und die zweitbeste jemals erzielte Zeit eines deutschen Läufers erreicht: Samuel Fitwi (30) erfüllte beim 40. Marathon in Hamburg seine Erwartungen wie auch die Hoffnungen der Veranstalter. Überschattet wurde das Sport-Event jedoch kurzzeitig von einem Notfall im Ziel.

Das Elitefeld der Männer mit dem deutschen Topläufer Samuel Fitwi (M) beim 40. Haspa Marathon kurz nach dem Start auf Stecke in Aktion. Laut Polizei waren rund 46.000 Läufer unterwegs. © Markus Tischler/dpa

Nach 42,195 Kilometern beim Jubiläums-Rennen war der Trierer in 2:04:45 Stunden über die Ziellinie gelaufen.

Das reichte zwar nicht für den ersten deutschen Triumph seit Jörg Peter 1991. Immerhin schaffte er erstmals seit Carsten Eich 1999 einen Podestplatz. Wie Eich damals wurde auch Fitwi Zweiter.

"Mein Ziel war es, unter 2:04 oder 2:05 laufen", sagte Fitwi. Das gelang ihm. Bis rund zwei Kilometer vor dem Ziel gehörte er zu der nur noch aus drei Athleten bestehenden Spitzengruppe, aus der sich der spätere Sieger Othmane El Goumri (33) dann absetzte.

Unter großem Jubel der vielen tausend Zuschauern an den Messehallen überquerte der Marokkaner die Ziellinie nach 2:04:24 Stunden.

Getrübt wurde die Veranstaltung von einem Notfall im Ziel. Ein 35 Jahre alter Amateur-Läufer war zusammengebrochen und musste von einem Notarzt reanimiert werden. Nach Angaben der Feuerwehrsprecher verlief die Reanimation erfolgreich, sein Kreislauf wurde stabilisiert. Die eingesetzten Sanitäter wurden anschließend vom Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreut.

Zudem blockierte rund 400 Meter nach dem Start ein defektes Begleitfahrzeug die Strecke. Dazu gab es Probleme mit der Zeitanzeige auf einem der Uhrenwagen.