Marathon, Demo und Großevents: Hamburg droht am Wochenende ein Verkehrschaos

Hamburg - Der Hansestadt steht ein Ausnahme-Wochenende bevor. Vor allem Autofahrer brauchen starke Nerven, denn mit dem Haspa Marathon steht am Sonntag, dem 26. April, eines der größten Sportevents der Stadt an.

Auch im vergangenen Jahr nahmen im April 2025 zahlreiche Menschen am Haspa Marathon in Hamburg teil. © Gregor Fischer/dpa

Rund 40.000 Läuferinnen und Läufer werden ab etwa 8 Uhr quer durch das Stadtgebiet unterwegs sein. Erst gegen 16.30 Uhr soll das Event vorbei sein. Klar ist schon jetzt: Der Verkehr wird massiv beeinträchtigt. Die Polizei warnt eindringlich vor Staus und Sperrungen entlang der gesamten Strecke.

Wer kann, sollte Hamburg großräumig umfahren, am besten über die Autobahnen oder nördlich über den Ring 3. Noch besser: gleich auf U- und S-Bahnen umsteigen. Denn auch Busse werden entlang der Marathonstrecke nur eingeschränkt fahren können. Eine interaktive Karte der Strecke gibt es auf der Website des Veranstalters.

Doch damit nicht genug, denn dem Marathon geht ein Event am Samstag voraus. Bei der Veranstaltung "Das Zehntel" treten rund 12.000 Kinder und Jugendliche rund um die Messehallen an. Auch hier kommt es zu Straßensperrungen und ersten Verkehrsbehinderungen.

Zusätzlich wird es am Samstag politisch: Eine Privatperson hat zwischen 13 und 19 Uhr zu einer Demo zum Thema Iran durch die Innenstadt aufgerufen.

Erwartet werden 500 bis 2000 Teilnehmer, teilte die Polizei mit. Die Route führt vom Besenbinderhof über zentrale Straßen wie Kurt-Schumacher-Allee, Steintorwall und Lombardsbrücke bis hin zum Dag-Hammarskjöld-Platz.