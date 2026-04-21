Beliebtes Katzen-Café schließt für immer: "Können nicht mehr"

Hamburg - Das beliebte Katzen-Café und vegane Deli " Katers Köök " im Hamburger Schanzenviertel wird diesen Sommer seine Pforten für immer schließen. Wieso und was passiert mit den sechs Vierbeinern, die dort ihr Zuhause gefunden haben?

Sandra (v.l.n.r.), Rilana (Lani) und Sören sind das dreiköpfige Führungsteam des "Katers Köök". © Alice Nägle/TAG24

"Es bricht uns das Herz, aber wir können nicht mehr", schrieb das Team des besonderen Bistros am Montag in seinem Statement auf Instagram.

Sandra, Rilana (Lani) und Sören, das dreiköpfige Führungsteam, wird sein Katzen-Café zum 22. Juni 2026 schließen.

Die Gründe für das Aus: Selbstständig in der Gastronomie tätig zu sein, sei in vielerlei Hinsicht enorm kräftezehrend. "Permanenter Stress und sich Sorgen machen. Inflation, Krisen, Mangel an (gutem) Personal", zählen die Verantwortlichen als Argumente gegen die Fortführung auf.

Doch daneben sei das Team ebenso von einem gesundheitlichen Schicksalsschlag getroffen worden. Sandra habe krankheitsbedingt im vergangenen Jahr die Geschäftsführung abgeben müssen.

Alles in allem sei es einfach zu viel Verantwortung, die inzwischen auf zu wenigen Schultern laste. "Dies hat große Spuren hinterlassen. Wir haben ein megatolles Team, kommen aber leider an unsere Grenzen."