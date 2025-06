Ab Donnerstag: Mehrere Tage Warnstreik am Hamburger Flughafen

Alles in Kürze

Ab Donnerstag wird zu einem Warnstreik für mehrere Tage am Hamburger Flughafen aufgerufen. (Archivbild) © Jonas Walzberg/dpa

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat die rund 180 Beschäftigten der Real Estate Maintenance GmbH (RMH) zum Warnstreik aufgerufen - und das gleich für mehrere Tage.

Vom Beginn der Frühschicht am Donnerstag bis zum Ende der Nachtschicht am Montagmorgen (16. Juni) soll die Arbeit niedergelegt werden, heißt es in einer Mitteilung von ver.di Hamburg.

Betroffen sind dabei vor allem Personengruppen, die für die Instandhaltung von Gebäuden, Technik und Anlagen auf dem Flughafengelände zuständig sind: Elektriker, Installateure, Tischler, Gärtner sowie Tiefbauer.

Bereits im Mai hatten die RMH-Beschäftigten zwei Tage lang gestreikt. Dieser hatte sich jedoch nicht auf den Flugverkehr ausgewirkt. Hintergrund seien gescheiterte Tarifverhandlungen.

Die Gewerkschaft fordere eine monatliche Lohnerhöhung von 450 Euro sowie die Angleichung der Arbeitsbedingungen an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD).