Abschiebeflug nach Serbien und Mazedonien: Darunter auch sieben Menschen aus Hamburg

Hamburg/Kiel - Am Hamburger Flughafen ist ein Charter-Flug mit abgelehnten Asylbewerbern nach Serbien und Mazedonien gestartet.

Das Charter-Flugzeug mit abgelehnten Asylbewerbern vor dem Start nach Serbien und Mazedonien. Auch sieben Ausreisepflichtige aus Hamburg sind an Board der Maschine. © Frank Bründel/citynewstv/dpa

Darunter waren auch sieben Ausreisepflichtige aus Hamburg, wie die Hamburger Innenbehörde mitteilte.

Sechs von ihnen stammen aus Serbien, einer aus dem Kosovo, hieß es. Die Federführung des Charter-Flugs lag beim Land Schleswig-Holstein.

Bis Ende August wurden in Hamburg mehr als 1100 Menschen in ihre Heimatländer zurückgeführt. Das sind so viele, wie seit der Flüchtlingskrise 2015/2016 nicht mehr.