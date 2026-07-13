Ach du dickes Ding! Riesiges Containerschiff hat heute erstmals in Hamburg angelegt
Von Lukas Karl Müller
Hamburg - Großer Besuch in der Hansestadt: Ein neues, mehr als 24.000 Standardcontainer fassendes Schiff, ist erstmals in den Hamburger Hafen eingelaufen.
Laut Hafen-Website lag die "Notre Dame" am Montagmorgen am Eurogate-Containerterminal in Waltershof, das gegenüber dem Elbstrand liegt.
Betreiben wird das unter französischer Flagge fahrende Schiff durch die französische Reederei CMA CGM, die zu den größten der Welt gehört. Die "Notre Dame" fasst nach Reedereiangaben bis zu 24.212 Standardcontainer.
Das Schiff wurde in China gebaut, im nordfranzösischen Le Havre getauft und ist über Europas größten Hafen Rotterdam nach Hamburg gefahren. Die "Notre Dame" wird mit Flüssigerdgas und Marinediesel betrieben und kann den Angaben nach auch mit flüssigem Biomethan fahren.
CMA CGM hat insgesamt zehn Schiffe bestellt, die nach französischen Wahrzeichen benannt werden. Die "Notre Dame" ist das erste Schiff der Baureihe. Die weiteren Schiffe sollen nach und nach bis 2028 geliefert werden.
Zunächst soll die "Notre Dame" Hamburg am Dienstag wieder verlassen. Künftig soll das Schiff zwischen Asien und Europa verkehren und auch in Hamburg wiederkehrend Halt machen.
Erstmeldung: 8.39 Uhr, zuletzt aktualisiert: 10.08 Uhr.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa