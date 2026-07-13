Ach du dickes Ding! Riesiges Containerschiff hat heute erstmals in Hamburg angelegt

Hamburg - Großer Besuch in der Hansestadt: Ein neues, mehr als 24.000 Standardcontainer fassendes Schiff, ist erstmals in den Hamburger Hafen eingelaufen.

Das Schiff läuft zum ersten Mal den Hamburger Hafen an. © Marcus Brandt/dpa

Laut Hafen-Website lag die "Notre Dame" am Montagmorgen am Eurogate-Containerterminal in Waltershof, das gegenüber dem Elbstrand liegt.

Betreiben wird das unter französischer Flagge fahrende Schiff durch die französische Reederei CMA CGM, die zu den größten der Welt gehört. Die "Notre Dame" fasst nach Reedereiangaben bis zu 24.212 Standardcontainer.

Das Schiff wurde in China gebaut, im nordfranzösischen Le Havre getauft und ist über Europas größten Hafen Rotterdam nach Hamburg gefahren. Die "Notre Dame" wird mit Flüssigerdgas und Marinediesel betrieben und kann den Angaben nach auch mit flüssigem Biomethan fahren.

CMA CGM hat insgesamt zehn Schiffe bestellt, die nach französischen Wahrzeichen benannt werden. Die "Notre Dame" ist das erste Schiff der Baureihe. Die weiteren Schiffe sollen nach und nach bis 2028 geliefert werden.