Fassadenteile stürzen auf Straße: Bewohner müssen Wohnungen verlassen

Hamburg - Ach du Schreck: Am Sonntagabend stürzten plötzlich Teile einer Hausfassade auf den Gehweg der Veringstraße in Wilhelmsburg.

Faustgroße Fassadenstücke fielen auf die Straße. © Lenthe-Medien / André Lenthe

Wie eine Pressesprecherin der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 bestätigte, meldeten Passanten gegen 20.15 Uhr den Vorfall. Laut Polizei handelte es sich bei den Fassadenabbrüchen um handgroße Stücke.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten das Gebäude vorsorglich verlassen. Außerdem wurde die Veringstraße gegen 20.45 Uhr komplett gesperrt, was auch Folgen für die Busse der hvv hatte.

Am selben Abend traf noch ein Statiker ein, der das Gebäude überprüfte. Das Ergebnis seiner Untersuchung: Es bestehe keine Gefahr für die Sicherheit des Hauses.

Gegen 1.05 Uhr konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand.