Achtung, A25 wird gesperrt! Winterschäden müssen sofort repariert werden
Hamburg - Das Winterwetter hat Spuren hinterlassen: Die A25 in Richtung Hamburg muss repariert werden, deswegen kommt es zu Sperrungen.
Wegen der winterlichen Witterung sind Straßenschäden im Seitenstreifen als auch "abgängige" Fahrbahnmarkierungen entstanden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.
Damit die A25 weiterhin sicher für die Verkehrsteilnehmer befahrbar sei, müsse diese umgehend repariert werden.
Allerdings gibt es in dem Bereich der Schäden bereits eine verengte Verkehrsführung wegen Bauarbeiten. Deswegen wird für die Sofortmaßnahme dieser Reparaturarbeiten die A25 in Richtung Hamburg zwischen HH-Bergedorf und HH-Südost gesperrt.
Die Sperrung ist über Nacht vom 23. Januar, 19 Uhr, bis zum 24. Januar, 6 Uhr, eingerichtet. Während der Bauarbeiten sind die Auffahrten HH-Nettelnburg, HH-Neuallermöhe-West und HH-Allermöhe ebenfalls gesperrt.
Hier führt die Umleitung entlang
Als Umleitung wird von der Autobahn GmbH die A1 in Richtung HH-Centrum empfohlen. Dabei führt die Bedarfsumleitung U60/ U64 ab HH-Bergedorf über Curslacker, Neuer Deich, Sander Damm und Bergedorfer Straße bis zur A1 nach HH-Billstedt. Von dort geht es weiter Richtung Süden/Hamburg-Centrum.
Die Arbeiten seien stark witterungsabhängig und könnten sich kurzfristig verschieben.
Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa