Achtung, A25 wird gesperrt! Winterschäden müssen sofort repariert werden

Hamburg - Das Winterwetter hat Spuren hinterlassen: Die A25 in Richtung Hamburg muss repariert werden, deswegen kommt es zu Sperrungen.

Das Winterwetter hat auch die A25 ordentlich zu spüren bekommen. (Archivfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Wegen der winterlichen Witterung sind Straßenschäden im Seitenstreifen als auch "abgängige" Fahrbahnmarkierungen entstanden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Damit die A25 weiterhin sicher für die Verkehrsteilnehmer befahrbar sei, müsse diese umgehend repariert werden.

Allerdings gibt es in dem Bereich der Schäden bereits eine verengte Verkehrsführung wegen Bauarbeiten. Deswegen wird für die Sofortmaßnahme dieser Reparaturarbeiten die A25 in Richtung Hamburg zwischen HH-Bergedorf und HH-Südost gesperrt.

Die Sperrung ist über Nacht vom 23. Januar, 19 Uhr, bis zum 24. Januar, 6 Uhr, eingerichtet. Während der Bauarbeiten sind die Auffahrten HH-Nettelnburg, HH-Neuallermöhe-West und HH-Allermöhe ebenfalls gesperrt.