Achtung, A25 wird gesperrt! Winterschäden müssen sofort repariert werden

Wegen des starken Winterwetters hat die A25 starke Schäden genommen. Diese müssen schnellstmöglich repariert werden, was zu Sperrungen führt.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Das Winterwetter hat Spuren hinterlassen: Die A25 in Richtung Hamburg muss repariert werden, deswegen kommt es zu Sperrungen.

Das Winterwetter hat auch die A25 ordentlich zu spüren bekommen. (Archivfoto)
Das Winterwetter hat auch die A25 ordentlich zu spüren bekommen. (Archivfoto)  © Daniel Bockwoldt/dpa

Wegen der winterlichen Witterung sind Straßenschäden im Seitenstreifen als auch "abgängige" Fahrbahnmarkierungen entstanden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Damit die A25 weiterhin sicher für die Verkehrsteilnehmer befahrbar sei, müsse diese umgehend repariert werden.

Allerdings gibt es in dem Bereich der Schäden bereits eine verengte Verkehrsführung wegen Bauarbeiten. Deswegen wird für die Sofortmaßnahme dieser Reparaturarbeiten die A25 in Richtung Hamburg zwischen HH-Bergedorf und HH-Südost gesperrt.

Hamburg: Streik! Teilsperrung des Elbtunnels sorgt für massive Probleme
Hamburg Lokal Streik! Teilsperrung des Elbtunnels sorgt für massive Probleme

Die Sperrung ist über Nacht vom 23. Januar, 19 Uhr, bis zum 24. Januar, 6 Uhr, eingerichtet. Während der Bauarbeiten sind die Auffahrten HH-Nettelnburg, HH-Neuallermöhe-West und HH-Allermöhe ebenfalls gesperrt.

Hier führt die Umleitung entlang

Als Umleitung wird von der Autobahn GmbH die A1 in Richtung HH-Centrum empfohlen. Dabei führt die Bedarfsumleitung U60/ U64 ab HH-Bergedorf über Curslacker, Neuer Deich, Sander Damm und Bergedorfer Straße bis zur A1 nach HH-Billstedt. Von dort geht es weiter Richtung Süden/Hamburg-Centrum.

Die Arbeiten seien stark witterungsabhängig und könnten sich kurzfristig verschieben.

Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa

Mehr zum Thema Hamburg Lokal: