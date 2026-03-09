Hackerangriff auf Westfield-Center: Was Kunden wissen sollten

Von Katrin Luxenburger Hamburg - Das Westfield-Center in der Hamburger Hafencity ist Ziel eines Hackerangriffs geworden.

Eines der IT-Systeme des Westfield-Einkaufscenters wurde angegriffen. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

Eines der IT-Systeme sei angegriffen worden, sagte eine Sprecherin des Betreibers Unibail-Rodamco-Westfield auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Unbefugte erhielten demnach Zugriff auf eine Datenbank mit Kontaktinformationen von Mitgliedern des Treueprogramms sowie Newsletter-Abonnenten.

Zuvor hatte Radio Hamburg berichtet. Medienberichten zufolge seien Hunderte Kunden betroffen.

Laut Unternehmen sind Angaben wie Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Postleitzahl, Geburtsdatum und - sofern hinterlegt - auch das Kfz-Kennzeichen betroffen.

Bankdaten oder Passwörter seien nicht abgeflossen. Auch Daten von Händlern oder Mitarbeitenden sowie andere IT-Systeme des Konzerns seien nicht betroffen.