"Cap San Diego": Halbe Million Euro für Hamburgs Wahrzeichen

Von Martin Fischer Hamburg - Zum Erhalt und zur Förderung der " Cap San Diego " im Hamburger Hafen steuert der Bund 500.000 Euro bei.

Der Stückgutfrachter "Cap San Diego" gilt als ein Wahrzeichen von Hamburg. (Archivbild) © David Hammersen/dpa

Ein entsprechender Beschluss im Rahmen eines Denkmalschutz-Sonderprogramms wurde im Haushaltsausschuss des Bundestages getroffen, wie der Hamburger SPD-Abgeordnete Falko Droßmann mitteilte.

Damit leiste der Bund einen wichtigen Beitrag zum Erhalt des Denkmals.

"Das Schiff ist nicht nur ein herausragendes Stück Geschichte, sondern auch ein Wahrzeichen, das untrennbar zum Hamburger Hafen gehört", sagte Droßmann. "Mit der Förderung wird ein starkes Zeichen für den Erhalt des maritimen Erbes Hamburgs gesetzt."

Die "Cap San Diego" ist Angaben der Betreibergesellschaft zufolge das letzte noch erhaltene Schiff einer Serie von sechs baugleichen Stückgutfrachtern.