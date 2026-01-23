Achtung, Einbruchsgefahr! Umweltbehörde warnt vor Betreten von Eisflächen

Von Christiane Bosch Hamburg - Die Eisschicht auf den Hamburger Gewässern sowie der Binnen- und Außenalster sieht zwar verlockend aus, aber die Umweltbehörde warnt dennoch dringend davor, die Eisflächen zu betreten.

Die Eisschicht auf gefrorenen Gewässern scheint meist dicker, als sie eigentlich ist. © Marcus Brandt/dpa

Das Eis sei trotz der geringen Temperaturen der vergangenen Wochen an vielen Stellen äußerst brüchig und wenn überhaupt nur wenige Zentimeter dick, teilte die Behörde in Hamburg mit.

"Beim Betreten vermeintlich zugefrorener Stellen besteht absolute Lebensgefahr. Vor allem unter Brücken, an Einleitungen oder durch Strömungen bleibt das Eis äußerst dünn, selbst wenn es an der Oberfläche stabil wirkt", hieß es weiter.

Eltern sollten ihre Kinder unbedingt auf diese Gefahren hinweisen. Selbst für Hunde bestehe akute Einbruchs- und Lebensgefahr.

Bevor etwa die Außenalster für mehrere zehntausend Menschen tragfähig zugefroren ist, müsse sie eine durchgehende Eisdicke von mindestens 20 Zentimetern aufweisen. Doch Eis wachse nur langsam.

"Selbst bei dauerhaften Temperaturen von minus zehn Grad nimmt die Dicke nur etwa einen Zentimeter pro Tag zu - vorausgesetzt, keine isolierende Schneeschicht verhindert das Wachstum."

Hinzu komme, dass die Alster ein fließendes Gewässer ist und die Eisdicke deshalb sehr ungleichmäßig ist.