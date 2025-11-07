Aktivisten blockieren Gleise im Hamburger Hafen

Hamburg - Eine Gruppe mehrerer Aktivisten blockiert Gleise am Hamburger Hafen und sorgt damit auch für Verkehrsbehinderungen.

Die Aktivisten ketten sich an die Gleise an der Waltershofer Brücke. © NEWS5/Sebastian Peters

Einige von ihnen hatten sich an den Gleisen im Bereich Altenwerder Damm/Waltershofer Brücke festgekettet, sagte ein Sprecher der Hamburger Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Polizisten seien vor Ort und im Gespräch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Wegen der Aktion sei demnach auch der Verkehr auf der Köhlbrandbrücke sowie am Burchardka beeinträchtigt. Die Aktion hatte laut Polizei um 8.30 Uhr begonnen und dauert an.

Mit ihrer Aktion wollen die Teilnehmer nach eigenen Angaben ihre Solidarität mit Palästina zeigen, teilte die Organisation "Ende Gelände" in einer Mitteilung mit.

Die Gruppe fordert "einen sofortigen Stopp der Waffenexporte nach Israel, das Ende der Besatzung Palästinas" und kritisiert die Bundesregierung "für ihre Unterstützung der Kriegsverbrechen in Gaza". An der Waltershofer Brücke ist demnach eine Kundgebung geplant.

Mit der Blockade wollen die Aktivisten nach eigenen Angaben die Transportwege stören, auf denen Logistikunternehmen Rüstungsgüter nach Israel liefern.