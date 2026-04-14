Alarm schreckt Anwohner an zwei Abenden auf: Das ist der Grund

Hamburg - Was war da denn los? Ein ohrenbetäubender Lärm hallte an den beiden vergangenen Abenden durch den Hamburger Stadtteil Altona. Der Grund dafür war ein Alarm im Festland an der Holstenstraße. TAG24 fragte nach.

Die Feuerwehr rückte nach einer Alarmmeldung am Montagabend zum Festland in Hamburg-Altona aus. © TAG24/Robert Stoll

Zunächst war für die Anwohner rund um das Dino-Bad am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr die heulende Sirene zu hören. Unterbrochen wurde der Alarm von einer Bandansage, die auch noch von Weitem laut und verständlich zu verstehen war.

"Sehr geehrte Damen und Herren, wegen einer technischen Störung in unserem Hause bitten wir Sie, das Gebäude zu Ihrer eigenen Sicherheit zügig zu verlassen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweisschilder zu den Notausgängen", sagte eine Frauenstimme.

Zu diesem Zeitpunkt hatte das Schwimmbad allerdings schon seit einer guten halben Stunde geschlossen.

"Es handelte sich um einen Fehlalarm, den ein Mitarbeiter versehentlich ausgelöst hat", erklärte Bäderland-Sprecher Michael Dietel auf TAG24-Nachfrage. Im Normalfall müsse sogar die Feuerwehr ausrücken, doch da der Mitarbeiter den Alarm selbst ausgelöst hatte, konnte er über eine Fernschalte ausgestellt werden.