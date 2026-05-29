Vom Schnuppertag zum festen Job! Hier will Florian (37) bis zur Rente bleiben

Hamburg - Beim sogenannten "DUOday" stand im "NYX Hotel Hamburg" in diesem Jahr vor allem eines im Mittelpunkt: gelebte Inklusion im Hotelalltag und mit Mitarbeiter Florian Nussbaum (37) ein ganz konkretes Beispiel dafür, wie aus einem Schnuppertag ein echter Berufsweg werden kann.

Florian Nussbaum (37) arbeitet seit rund einem Jahr im "NYX Hotel Hamburg". © fischkoppfilms/ NYX Leonardo Hotels Europe

Der europaweite Aktionstag bringt Menschen mit und ohne Behinderung für einen Tag als "DUO" zusammen. Gemeinsam erleben sie den Arbeitsalltag, lernen Abläufe kennen und sammeln Eindrücke aus der Praxis.

Ziel ist es, Berührungsängste abzubauen, neue Perspektiven zu schaffen und für Menschen mit Behinderung langfristig den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Im NYX Hotel Hamburg waren am Donnerstag zwei solcher DUOs im Einsatz. Die Teilnehmenden erhielten Einblicke in unterschiedliche Bereiche des Hotelbetriebs – von Küche und Service bis hin zur Rezeption und dem direkten Gästekontakt.

Dabei trafen die Teams auch auf Florian Nussbaum, der 2025 am "DUOday" teilnahm und inzwischen fest im Frühstücksservice und in der Küche arbeitet. "Ich fühle mich sehr wohl im Team und möchte bis zur Rente hierbleiben", so der 37-Jährige lachend.

"Wir wollen Diversity nicht nur nach außen kommunizieren, sondern aktiv leben und Menschen echte Chancen geben", erklärte Operation Manager Marcus Schelbert. Und weiter: "Mit Florian und weiteren Mitarbeitenden haben wir erlebt, wie erfolgreich und bereichernd inklusive Zusammenarbeit sein kann."

Im Mittelpunkt stehe dabei nicht nur das kurzfristige Kennenlernen, sondern die langfristige Wirkung: Insgesamt konnten bereits vier Teilnehmende der vergangenen DUOdays dauerhaft bei den Leonardo Hotels in Hamburg beschäftigt werden. Für das Unternehmen ist das ein klares Signal, dass der Aktionstag weit mehr als ein Schnuppertag ist.