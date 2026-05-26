Frontalcrash zwischen zwei Zügen: Bahnverkehr eingeschränkt

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Zugunfall im Hamburger Hafen! Am Dienstagmorgen sind zwei Züge frontal zusammengestoßen.

Von Tobias Bruns

Hamburg - Zugunfall im Hamburger Hafen! Am Dienstagmorgen sind zwei Züge frontal zusammengestoßen.

Durch den Unfall wurde eine Rangierlok aus den Gleisen gehoben.
Durch den Unfall wurde eine Rangierlok aus den Gleisen gehoben.  © André Lenthe Fotografie

Gegen 7.30 Uhr krachte es in Hamburg-Altenwerder zwischen einer Rangierlok und einem Bauzug, der mit Materialien für Gleisarbeiten beladen war.

Durch die Kollision sprang die Rangierlok eines Tochterunternehmens der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) offenbar aus den Gleisen.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, so eine Sprecherin der Hamburg Port Authority gegenüber TAG24.

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Durch den Unfall sind derzeit das Containerterminal Altenwerder und der Werksbahnhof Hansaport nicht per Bahn erreichbar.

Aktuell laufen die Arbeiten, um die Rangierlok wieder auf die Gleise zu bugsieren. Die Dauer der Arbeiten sei derzeit weiterhin nicht absehbar. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, werde derzeit noch ermittelt, so die Sprecherin

Titelfoto: André Lenthe Fotografie

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