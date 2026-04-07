Alsterhaus verkauft: Wer übernimmt das Luxuskaufhaus?

Das Alsterkaufhaus soll den Besitzer wechseln. © Marcus Brandt/dpa

Das Family-Office der Schoeller Group werde mit einer großen deutschen Pensionskasse die Immobilie übernehmen, teilte die Schoeller Group mit. Noch stehe die Transaktion aber unter einem regulatorischen Vorbehalt. Die Gläubiger müssten dieser zustimmen, sagte ein Sprecher. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet.

Die Schoeller Group ist ein Unternehmensverbund mit Sitz in München und Zürich, der unter anderem auf Mehrwegverpackungen spezialisiert ist. Family-Offices sind Gesellschaften, die Privatvermögen verwalten.

Das Alsterhaus gehörte zur Luxusimmobilien-Gesellschaft der Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko.

Steigende Zinsen und Baukosten sowie risikoreiche Zukäufe wie die der deutschen Warenhauskonzerne Karstadt und Kaufhof hatten die Signa in die Insolvenz getrieben.