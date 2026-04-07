Alsterhaus verkauft: Wer übernimmt das Luxuskaufhaus?

Das luxuriöse Kaufhaus ist eine der bekanntesten Immobilien Hamburgs. Zuletzt gehörte es zur Signa-Gruppe des Investors Benko. Nun haben sich Käufer gefunden.

Von Lukas Karl Müller

Hamburg - Das Hamburger Luxuskaufhaus Alsterhaus wechselt voraussichtlich den Besitz.

Das Alsterkaufhaus soll den Besitzer wechseln.
Das Alsterkaufhaus soll den Besitzer wechseln.  © Marcus Brandt/dpa

Das Family-Office der Schoeller Group werde mit einer großen deutschen Pensionskasse die Immobilie übernehmen, teilte die Schoeller Group mit. Noch stehe die Transaktion aber unter einem regulatorischen Vorbehalt. Die Gläubiger müssten dieser zustimmen, sagte ein Sprecher. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet.

Die Schoeller Group ist ein Unternehmensverbund mit Sitz in München und Zürich, der unter anderem auf Mehrwegverpackungen spezialisiert ist. Family-Offices sind Gesellschaften, die Privatvermögen verwalten.

Das Alsterhaus gehörte zur Luxusimmobilien-Gesellschaft der Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko.

Hamburg: Charity-Aktion in Einkaufszentren voller Erfolg: Osterhase bringt Kindern 33.000 Euro
Hamburg Lokal Charity-Aktion in Einkaufszentren voller Erfolg: Osterhase bringt Kindern 33.000 Euro

Steigende Zinsen und Baukosten sowie risikoreiche Zukäufe wie die der deutschen Warenhauskonzerne Karstadt und Kaufhof hatten die Signa in die Insolvenz getrieben.

KaDeWe weiterhin Mieter des Luxuskaufhauses?

Mieter des Luxuskaufhauses ist aktuell das KaDeWe.
Mieter des Luxuskaufhauses ist aktuell das KaDeWe.  © Bodo Marks/dpa

Als Insolvenzverwalter ist Torsten Martini für einige Immobilien der früheren Signa-Gruppe zuständig. Martini äußerte sich auf Anfrage nicht zu der Mitteilung der Schoeller Group. Martini ist seinem Sprecher zufolge zu Verschwiegenheit verpflichtet.

Mieter der Immobilie ist die KaDeWe GmbH, die auch das KaDeWe in Berlin und das Oberpollinger in München betreibt.

Der Chef der KaDeWe GmbH, Timo Weber, sagte auf Anfrage, es bestehe ein langfristiger Mietvertrag. Die Betreibergesellschaft gehört zur thailändischen Central Group.

Hamburg: Wolf greift Frau mitten in Hamburg an und wird von Polizei betäubt
Hamburg Lokal Wolf greift Frau mitten in Hamburg an und wird von Polizei betäubt

Der Kaufpreis des Alsterhauses geht aus der Mitteilung der Schoeller Group nicht hervor.

Auch steht in der Mitteilung nicht namentlich, welche deutsche Pensionskasse an der Transaktion beteiligt ist.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa

Mehr zum Thema Hamburg Lokal: