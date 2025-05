15.05.2025 15:46 Badeseen in Hamburg sind bereit: Saison startet am Wochenende

In Hamburg beginnt offiziell die Badesaison. 16 Badestellen an 14 Seen in der Stadt und auf der Nordseeinsel Neuwerk werden ab dem 16. Mai geöffnet.

Von Jana Steger

Hamburg - Endlich wieder Badespaß! Der Sommer steht vor der Tür und Hamburgs Badeseen sind bereit für die große Abkühlung. Ab dem Wochenende können bereits einige Badeseen, wie zum Beispiel der Hohendeicher See, in Hamburg genutzt werden. (Archivfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa Ab dem 16. Mai heißt es: Badekleidung an und ab ins kühle Nass! In der ganzen Stadt – und sogar auf der Nordseeinsel Neuwerk – öffnen 16 Badestellen an 14 Seen ihre Pforten für Sonnenanbeter und Wasserratten. Aktuell ist die Wettervorhersage für Hamburg in den nächsten Tagen eher durchwachsen. Genug Zeit zum Baden bleibt jedoch trotzdem. Die Saison läuft nämlich bis 15. September, wobei die Öffnungszeiten bei Natur- und Sommerbädern abweichen können. Damit der Sprung ins Wasser nicht zum Gesundheitsrisiko wird, behalten die Behörden die Wasserqualität genau im Blick. Hamburg Lokal Sommer-Start auf Eis: Hamburger Freibäder lassen Schwimmer zappeln Geprüft werden die Wasser-Proben durch das Institut für Hygiene und Umwelt, heißt es auf der Website. Hinweise auf Darmbakterien werden geprüft sowie der pH-Wert, Sichttiefe und die Kontrolle der Wassertemperaturstehen regelmäßig auf dem Prüfzettel. Bei Auffälligkeiten wird sofort gewarnt – im Zweifel sogar mit einer temporären Sperrung der Badestelle. Die gute Nachricht: Fast alle Badegewässer in Hamburg glänzen mit "ausgezeichneter" Wasserqualität. Nur der Öjendorfer See wurde mit "gut" bewertet – aber dennoch unbedenklich. Badeseen in Hamburg: Diese Badestellen sind bald geöffnet Die meisten Badeseen in Hamburg haben bereits ab dem 16. Mai geöffnet. (Symbolfoto) © 123RF/esbenh Allermöher See, Nordspitze: Badesaison vom 16. Mai bis zum 15. September 2025

Boberger See, Sandstrand: 16. Mai bis 15. September 2025

Eichbaumsee, Badestelle Nord: Gesperrt, Baden ist verboten

Eichbaumsee, Badestelle Ost: 16. Mai bis 15. September 2025

Hohendeicher See, Badestelle Süd: 16. Mai bis 15. September 2025

Hohendeicher See, Badestelle West: 16. Mai bis 15. September 2025

Insel Neuwerk, Anleger: 13. Juni bis 15. September 2025

Naturbad Kiwittsmoor: 1. Mai bis 15. September 2025

Naturbad Stadtparksee: Mai bis September

Öjendorfer See, Badestelle Nord: 16. Mai bis 31. August 2025

Öjendorfer See, Badestelle Süd: 16. Mai bis 31. August 2025

See Hinterm Horn: 16. Mai bis 15. September 2025

Sommerbad Altengamme: 15. Mai bis 15. September 2025

Sommerbad Duvenstedt: 1. Juni bis 31. August 2025

Sommerbad Farmsen: 1. Juni bis 15. September 2025

Sommerbad Ostende: 10. Mai bis 6. September 2025

Sommerbad Volksdorf: 1. Juni bis 31. August 2025 Das einzige gesperrte Badestelle ist aktuell am Eichbaumsee. Dort ist das Baden derzeit verboten. Die Badestelle Ost wird ab 16. Mai jedoch ganz normal geöffnet. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann die aktuellen Messergebnisse ganz einfach online checken: Die Stadt Hamburg stellt sie regelmäßig auf ihrer Internetseite bereit.

Titelfoto: 123RF/esbenh