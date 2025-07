Mitten im Sommer: Aus diesem Grund schließt Schwimmbad für mehrere Wochen

Alles in Kürze

Das Hamburger Schwimmbad Wandsbek schließt für acht Wochen. (Symbolbild) © Thomas Frey/dpa

Mitten in der heißen Phase des Jahres schließt das Bäderland-Schwimmbad in Wandsbek für ganze acht Wochen.

Vom 14. Juli bis einschließlich 7. September heißt es dann: Baden verboten. Umfangreiche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind der Grund, wie der Betreiber Bäderland auf Instagram mitteilt.

Es handele sich um eine routinemäßige Revisionsschließung, die regelmäßig notwendig sei, um Technik und Gebäude auf Vordermann zu bringen.

Doch der Zeitpunkt sorgt auch in der Kommentarspalte für Unverständnis. Schließlich starten die Sommerferien in Hamburg am 24. Juli. Gerade dann, wenn Familien Zeit haben, mit den Kids planschen zu gehen, bleibt die Tür zum Wandsbeker Bad jedoch zu.