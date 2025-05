Bäderland Hamburg öffnet Sommerfreibäder und bietet für Besucher noch ein Extra

Neben den beiden Sommerfreibädern sind nach wie vor die Ganzjahresfreibäder vom Billebad, Familienbad Rahlstedt, Festland, Holthusenbad und Parkbad geöffnet. Damit sei von Samstag an die Hälfte der Freiluftangebote in Betrieb.

Freibad-Besucher dürfen sich nicht nur auf Abkühlung freuen. Ein kostenloses Angebot sorgt zusätzlich für Schutz an heißen Tagen. © Annette Riedl/dpa

Eindringlich appellierte Bäderland-Sprecher Dietel an erwachsene Schwimmbad-Besucher, gut auf ihre Kinder aufzupassen. Es gehe darum, "vermeidbare Unfälle zu verhindern". Sollte das nicht geschehen, wäre "die Konsequenz, dass Eltern und Kinder das Bad verlassen müssen", sagte Dietel.

Gerade im Sommer würden viele Menschen in die Bäder kommen, die wenig bis gar nicht schwimmen können und sich nur abkühlen wollen. In Kooperation mit den Asklepios Kliniken steht Gästen in diesem Jahr erneut an mehreren Standorten kostenlose Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 zur Verfügung.

In den Freibädern Kaifubad, Billstedt, Bondenwald, Naturbad Stadtparksee und Familienbad Rahlstedt finden Besucherinnen und Besucher Sonnencreme-Spender, die kontaktlos genutzt werden können.

Der Chefarzt der Hautklinik der Asklepios Klinik St. Georg, Christian Sander, sagte: "Es ist kinderleicht, den Sonnencreme-Spender zu bedienen und die Haut vor zu viel Sonneneinstrahlung zu schützen. Und das ist wichtig, denn die Haut vergisst nicht."