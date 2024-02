Bestürzung über Tod Nawalnys auch in Hamburg: Menschen demonstrieren auf Jungfernstieg

Auf einem Schild am ehemaligen Gebäude des mittlerweile geschlossenen russischen Generalkonsulats in Hamburg ist die Aufschrift "Navalni = tot, Putin = Mörder!" zu lesen. © Rabea Gruber/dpa

Menschen legten am Freitag vor dem geschlossenen Generalkonsulat der Russischen Föderation am Feenteich Blumen und Grabkerzen nieder.

Auf Schildern war "Navalni = tot, Putin = Mörder!" oder "Memoriam Alexej Nawalny" zu lesen.

Dieser Ort sei ihm als Erstes in den Sinn gekommen, als er vom Tod des Kremlkritikers in einem russischen Straflager jenseits des Polarkreises gehört habe, sagte ein Mann.

Unter dem Motto "Nawalny did not die, he was killed" ("Nawalny ist nicht gestorben, er wurde umgebracht") demonstrierten am Abend nach Angaben der Polizei rund 100 Menschen auf dem Jungfernstieg.