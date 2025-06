Boberger Dünen droht Verbuschung: 70 Tiere müssen gehen, Schäferin erschüttert

Hamburg - Seit 2023 beweidet Schäferin Nadine Quinn mit ihrer Herde aus (noch) 185 Schafen und 25 Ziegen das 100 Hektar große Naturschutzgebiet "Boberger Niederung", besser bekannt als die "Boberger Dünen", um die artenreiche Heidelandschaft mitten in Hamburg zu erhalten. Doch ausgerechnet eine Entscheidung der Umweltbehörde gefährdet jetzt das erfolgreiche Projekt, wie die 45-Jährige am Montag im TAG24 -Interview verriet.

Alles in Kürze

Schäferin Nadine Quinn zum Saisonbeginn im April 2025. © Citynewstv

Vor zwei Wochen hatte die Schäferin plötzlich ein Schreiben der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) im Briefkasten, in dem sie aufgefordert wird, bis zum 10. Juni ihr Herde um ein Drittel der Tiere zu reduzieren.

Der Grund: "Das Geld fehlt. Dieses soll jetzt aus dem Naturschutz raus in den Klimaschutz gezogen werden. Dabei geht Natur- und Klimaschutz ja Hand in Hand", so Nadine Quinn fassungslos. Besonders bitter: Noch im April war ihr versichert worden, dass die Mittel für das ganze Jahr gesichert seien. Jetzt, wenige Wochen später, sei plötzlich nicht mehr genug da.

Im Klartext heißt das: 70 Tiere müssen die Herde verlassen. Reduziert wird auf die ursprüngliche Anzahl von 135 Tieren, mit der 2023 das Projekt gestartet wurde. Dabei habe man damals schon bemerkt, dass diese Anzahl nicht ausreicht. Noch im selben Jahr wurde die Herde auf 210 Tiere aufgestockt – bis jetzt.

"Wenn wir die Herde verkleinern, schaffen wir die Beweidungsziele nicht. 100 Hektar mit 135 Tieren, das ist ein Witz", so Quinn. Schon jetzt sei die Herde für die Größe der Fläche rechnerisch unterbesetzt – üblich wären fünf Schafe pro Hektar.

Nach jahrelanger Arbeit seitens Quinn und ihrer Herde drohen die Heideflächen durch die neuen Maßnahmen wieder zu verbuschen, so natürlich auch die in Hamburg als Ausflugsziel sehr beliebten Boberger Dünen. "Wir haben dann irgendwann nur noch den 'Boberger Busch'", mahnte die 45-Jährige.

Maschinelle Unterstützung sei auch keine Lösung: Die verursache nicht nur mehr CO2-Emissionen, sondern sei auf Dauer auch teurer als die bisherige Weidepflege. Zudem zerstöre diese die Natur mehr, als dass sie ihr helfe: "Einem Schaf kann beispielsweise eine Eidechse einfach ausweichen, einer Maschine nicht!"