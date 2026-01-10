Nach Feuer-Inferno: Mutter mit sechs Kindern obdachlos

Schrecklich! Am Montag brannte das Haus einer alleinerziehenden Mutter ab. Die 39-Jährige sucht verzweifelt eine Bleibe für sich und sechs Kinder.

Von Tobias Bruns

Hamburg - Schrecklich! Am Montag brannte das Haus einer alleinerziehenden Mutter ab. Die 39-Jährige sucht verzweifelt eine Bleibe für sich und sechs Kinder.

Suzana A. (39) sucht mit ihren sechs Kindern im Alter zwischen 4 und 17 Jahren verzweifelt ein neues Zuhause. © TAG24/Tobias Bruns Suzana A. steht fassungslos vor dem Trümmerhaufen, der einmal ihr Zuhause war. Eigentlich wollte sie am Montag nur kurz etwas abholen und anschließend zum Arzt fahren. Doch es gibt nichts abzuholen. Vereinzelt bilden sich Rauchschwaden von letzten Glutnestern, die sich unter den verkohlten Überresten des Einfamilienhauses verbergen. Bis zu diesem Moment wusste sie von nichts. Hamburg Lokal Schneechaos im Norden: Auf den Sturm folgt klirrende Kälte Die ganze Familie war bei den ältesten Töchtern, feierte einen Geburtstag nach. Sie schliefen tief und fest, als in der Nacht zu Montag gegen 4.30 Uhr die Feuerwehr zu ihrem Haus im Schleusenredder in Hamburg-Duvenstedt gerufen wurde. "Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich das Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Es war nicht mehr zu retten. Eine enorme Hitze, ein riesiger Feuerball", so ein Sprecher der Feuerwehr. TAG24 war vor Ort, als die Mutter gegen 15 Uhr vor der Ruine stand. "Ich habe nichts mehr. Nur die Klamotten, die ich am Leib trage. Ich bin mit sechs Kindern obdachlos", erzählt sie mit tränenerstickter Stimme.

Suzana A.: "Ich hätte meine Kinder nicht alle retten können"

Das Feuer war in der Nacht zu Montag ausgebrochen. Die Familie war nicht zu Hause. © NEWS5 / Fabian Höfig "Ich denke, ich hätte meine Kinder nicht alle retten können. Weil die haben auch oben geschlafen. Und wie ich mitbekommen habe, waren es Sekunden, in denen sich der Brand ausgebreitet hat. Das hätte noch viel schrecklicher ausgehen können", sagt A. Sie danke Gott, dass sie an diesem Tag bei ihren Töchtern waren. Dort ist die Familie jetzt auch untergekommen. Neun Menschen leben derzeit in einer Zweizimmerwohnung. "Da können wir nicht lange bleiben. Ich habe auch kein Auto, um meine Kinder durch die ganze Stadt in die Schule zu bringen", so die verzweifelte Mutter. Suzana A. wandte sich an die Fachstelle für Wohnungsnotfälle, dort konnte man ihr auf die Schnelle auch nicht helfen. Eine Anfrage bei der Vermieterin blieb ebenfalls erfolglos. Hamburg Lokal Sensation aus Tokio kommt erstmalig nach Europa und soll noch 2026 eröffnen Gegenüber der Fachstelle verweigerte sie eine Notfall-Unterbringung der Familie. "Im Moment will uns niemand helfen. Ich habe das Gefühl, dass alle die Augen zumachen und wegsehen", so die 39-Jährige. Wie es überhaupt erst zu dem Brand kommen konnte, kann sich die Achtfach-Mama nicht erklären. "Alles war aus, der Herd, alles. Es waren auch keine Kerzen an", sagt sie.

Als Suzana A. (39) nach Hause kam, waren von ihrem Haus nur noch verkohlte Überreste geblieben. © TAG24/Tobias Bruns

Tochter startet Spendenaufruf