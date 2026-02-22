Versorgungsleitung beschädigt! Mehrere Haushalte ohne Trinkwasser
Hamburg - Aufruhr am Sonntagmorgen in der Hansestadt: In der Straße Holtbarg ist eine Trinkwasser-Versorgungsleitung beschädigt worden. Mehrere Haushalte sind von den Folgen betroffen.
Gegen 3.30 Uhr am frühen Sonntagmorgen erreichte Hamburg Wasser eine Meldung der Polizei: Wasseraustritt im Gehwegbereich.
Daraufhin rückte die Rufbereitschaft von Hamburg Wasser aus, so eine Sprecherin auf Nachfrage von TAG24.
Aktuell seien die Mitarbeitenden dabei, den Ursprung des Rohrbruchs zu finden. Es sei bereits ein Horcher vor Ort, also ein speziell ausgebildeter Mitarbeiter, der mit einem dafür vorgesehenen Gerät akustisch den Rohrbruch lokalisieren könne.
Bis der Rohrbruch gefunden wird, könne jedoch keine Angabe dazu gemacht werden, wie lange es noch dauert, den Schaden zu beheben.
Es handelt sich dabei um eine Versorgungsleitung mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern.
Straße Holtbarg voll gesperrt
Insgesamt seien 13 Hausanschlüsse von dem Schaden betroffen, die derzeit kein Trinkwasser zur Verfügung haben. Hamburg Wasser hat aber einen Wasserwagen vor Ort zur Verfügung gestellt, an dem sich die Betroffenen bedienen können.
Die Straße Holtbarg ist derzeit noch voll gesperrt. Die Schenefelder Landstraße sei allerdings befahrbar.
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig