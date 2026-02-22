Versorgungsleitung beschädigt! Mehrere Haushalte ohne Trinkwasser

Hamburg - Aufruhr am Sonntagmorgen in der Hansestadt: In der Straße Holtbarg ist eine Trinkwasser-Versorgungsleitung beschädigt worden. Mehrere Haushalte sind von den Folgen betroffen.

Insgesamt 13 Haushalte haben aktuell kein Trinkwasser zur Verfügung. © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 3.30 Uhr am frühen Sonntagmorgen erreichte Hamburg Wasser eine Meldung der Polizei: Wasseraustritt im Gehwegbereich.

Daraufhin rückte die Rufbereitschaft von Hamburg Wasser aus, so eine Sprecherin auf Nachfrage von TAG24.

Aktuell seien die Mitarbeitenden dabei, den Ursprung des Rohrbruchs zu finden. Es sei bereits ein Horcher vor Ort, also ein speziell ausgebildeter Mitarbeiter, der mit einem dafür vorgesehenen Gerät akustisch den Rohrbruch lokalisieren könne.

Bis der Rohrbruch gefunden wird, könne jedoch keine Angabe dazu gemacht werden, wie lange es noch dauert, den Schaden zu beheben.

Es handelt sich dabei um eine Versorgungsleitung mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern.