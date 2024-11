"Christmas Garden": Naturschützer mit harter Kritik an Lichtershow

Das Veranstaltungsformat "Christmas Garden" bringt den Botanischen Garten in Hamburg ab dem heutigen Donnerstag wieder zum Leuchten. (Archivfoto) © Christmas Garden/Rainer Keuenhof

In einer Pressemitteilung übt der NABU Hamburg deutliche Kritik an dem Veranstaltungsformat, das es unter anderem auch in Berlin, Dresden, Leipzig und Stuttgart sowie in anderen europäischen Großstädten gibt.

"Eine wochenlange Lichtinstallation in einem Park, der eigentlich als Ort der Ruhe und des jahreszeitlichen Erlebens der Natur – auch in den Wintermonaten – dienen sollte, ist aus ökologischer Sicht fragwürdig", schreiben die Naturschützer.

Im Falle Hamburgs sei besonders bedenklich, dass die Veranstaltung ausgerechnet in einem Landschaftsschutzgebiet stattfindet. Laut Verordnung sei es in solchen Gebieten untersagt, "die Ruhe der Natur oder den Naturgenuss durch Lärmen oder auf andere Weise zu stören".

Gerade im Winter habe die Tierwelt mit Nahrungsknappheit und Kälte zu kämpfen, weshalb sie ungestörte Rückzugsräume dringend brauche - genau dafür gebe es Natur- und Landschaftsschutzgebiete.

"Die Natur braucht keine Lichtshow. Wir Menschen sind nicht völlig allein auf dieser Welt, sondern Teil eines sensiblen Systems, in dem auch andere Lebewesen wie Insekten, Vögel oder Fledermäuse ihren Platz haben", erklärt Malte Siegert, Vorsitzender vom NABU Hamburg.