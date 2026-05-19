Deutschlandweit einmalig: Hamburger Polizei mit neuem Blaulicht unterwegs

Hamburg - Die Streifenwagen der Hamburger Polizei bekommen ein neues Licht.

Die Hamburger Polizei setzt als erste Polizei Deutschlands ein dauerhaft eingeschaltetes, nicht blinkendes blaues LED-Licht ein. © Christian Charisius/dpa

Polizeivizepräsident Mirko Streiber stellte zusammen mit dem stellvertretenden Leiter der Schutzpolizei, André Martens, das sogenannte Polizeiliche Präsenzlicht (PPL) vor.

Das dauerhaft leuchtende und nicht blinkende Blaulicht auf dem Dach soll mehr Sichtbarkeit für die Streifenwagen der Hansestadt schaffen. Die Polizei Hamburg nehme damit eine Vorreiterrolle ein, da sie bislang die einzige Landespolizei sei, die dieses Licht nutze, sagte Streiber.

Der Polizeivizechef sagte, dass das blaue Licht bereits in Ländern wie Frankreich, Spanien oder den USA eingesetzt werde.

Diesem Beispiel will die Polizei in Hamburg folgen und wird das Präsenzlicht fortan nutzen.

"Man muss sich an das neue Licht gewöhnen. Als ich es im Urlaub an Streifenwagen anderer Länder gesehen habe, war das für mich auch neu. Wir sind aber zuversichtlich, dass die Bürger das schnell annehmen", betonte Streiber.