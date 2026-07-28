Die Modedesigner von morgen? Studierende geben Einblick in Abschlusskollektion

Hamburg - Sind sie die Designer von morgen? Die Modedesign-Studierenden der "macromedia university of applied sciences" Hamburg müssen für ihren Bachelor-Abschluss eine Kollektion präsentieren. Die Linien greifen Themen wie Queerness, "Female Gaze", Social Media und Algorithmen auf. TAG24 hat vier Absolventen bei den Vorbereitungen auf die große Modenschau getroffen.

Alexander Ilenser (21, v.l.), Laurin Werwinski (24), Laura-Marie May (22) und Hennes Renger (21) haben ihren Bachelor in Modedesign an der "macromedia university of applied sciences" in Hamburg gemacht. © Alice Nägle/TAG24

Das Thermometer zeigte rund 30 Grad an. Zum Glück war das Atelier der privaten Hochschule mitten in der Hamburger Innenstadt mit Ventilatoren ausgerüstet. Überall lagen Stoffe, Scheren, Schnittmuster und Tablets auf großen Werktischen. Die Büsten waren schon eingekleidet in die Stücke, die für den Bachelor-Abschluss auf dem Laufsteg präsentiert werden sollen.

Laura-Marie May (22), Hennes Renger (21), Laurin Werwinski (24) und Alexander Ilenser (21) waren in den letzten Zügen ihrer Kollektion. Gegenüber TAG24 präsentierten sie ihre Ideen und erklärten die Intention hinter ihren Fashion-Pieces.

Laura habe zunächst die Farben ausgesucht, wie sie erzählte. "Zum Anfang des Semesters hatte ich nicht so wirklich eine Idee, was ich machen könnte und war ein bisschen überfordert mit der Aufgabenstellung", gab sie zu. Dann habe sie sich schnell für Blau - ihre Lieblingsfarbe - entschieden und einen starken Kontrast gewählt: Gelb.

Die Schnitte ihrer Teile sollen die Message hinter ihrer Kollektion transportieren. Sie beschäftigte sich mit dem Frauenbild der Gesellschaft. Die Frau werde in der Mode meistens über die Hüfte oder an der Taille definiert. "Das sind die typischen Körperbilder, die wir haben. Und in meiner Kollektion möchte ich den Spieß einmal umdrehen und die Frau quasi in eher männliche Kleidung stecken."

Das bedeute, die klassischen Silhouetten der Frau sollen eher untergehen. Die Männer hingegen sollen sehr kurze Shorts tragen, um ebenfalls etwas zu präsentieren, was in der Gesellschaft aktuell nicht der Norm entspricht.

Die Nachwuchsdesignerin wünscht sich deshalb zukünftig auch mehr Transparenz beim Thema Männer- und Frauenklamotten. "Ich will mit meiner Mode versuchen, den Fokus auf die Persönlichkeit zu legen, anstatt auf das Geschlecht." Dafür habe sie sich auch Inspiration bei Dragqueens geholt, erzählte die 22-Jährige.