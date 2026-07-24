Schon wieder! Wasserrohrbruch in Hamburg: Droht jetzt das nächste Verkehrschaos?

Hamburg - Erst Mitte Mai sorgte ein Wasserrohrbruch auf der Buxtehuder Straße in der Hansestadt gleich mehrere Tage lang für Verkehrschaos. Fängt das Spiel nun wieder von vorne an?

Auf der Buxtehuder Straße in Hamburg gab es am Freitag einen Wasserrohrbruch. © Lenthe-Medien

"Im Bereich Buxtehuder Straße/Neue Straße ist es zu einer Leckage an einer Trinkwasserleitung gekommen", bestätigte Hamburg Wasser auf Nachfrage von TAG24.

Damit gab es am Freitag erneut einen Wasserrohrbruch an ähnlicher Stelle wie bereits einige Monate zuvor.

Die betroffene Leitung wurde inzwischen vom Netz genommen. Aktuell verschaffen sich Experten ein genaues Bild der Lage und des Schadens vor Ort.

Wie genau es weitergeht und ob die Auswirkungen auf den Verkehr ähnlich wie bei dem Vorfall Mitte Mai für tagelanges Verkehrschaos sorgen wird, sei deshalb noch nicht absehbar.



Die Polizei hat die Straße im Bereich des Rohrbruchs zunächst gesperrt. "Die konkrete Verkehrsführung wird voraussichtlich angepasst, wenn wir ein genaues Lagebild haben", so Hamburg Wasser weiter.