Süße Überraschung in Hamburg: Hier gibt's gratis Nutella-Leckereien

Hamburg - Bereits seit Anfang Juli ist er auf Tour: Der Nutella Truck rollt durch Deutschland. Und auch in Hamburg macht das Gefährt halt.

Naschkatzen können gratis Nutella-Produkte in Hamburg abstauben. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Nachdem Nutella-Liebhaber in den vergangenen Wochen bereits in München oder Köln ein paar Leckereien abstauben können, kam der Truck bereits am Mittwoch in die Hansestadt.

Und auch am Donnerstag haben Naschkatzen noch einmal die Chance auf süße Produkte! Nutella-Fans finden den Truck noch bis 19 Uhr am Überseeboulevard in der Hafencity.

Was Besucher erwartet? Nutella-Croissants, Donuts mit Nutella, Nutella-Muffins sowie eine kleine Mini-Goody-Bag für jeden Besucher. Das Besondere dabei: Alles ist gratis!

Und für wen sich das Vorbeischauen lohnt? "Wenn ihr Nutella liebt oder einfach Lust auf ein süßes Erlebnis habt", heißt es in einem Beitrag auf Instagram.