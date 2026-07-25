Heftige Detonation in Hamburg: Bahn sprengt Brücke

Hamburg - Die Deutsche Bahn hat am Samstagnachmittag in Hamburg -Altona eine Eisenbahnbrücke gesprengt.

Die Brücke wurde durch Schneidladungen zum Einsturz gebracht. © Christoph Seemann / Hamburg News

Nach Angaben des Bahn-Projektleiters verlief alles nach Plan. Die Sprengung des Kreuzungsbauwerks Langenfelde war Teil der Arbeiten zur Verlegung des Fernbahnhofs Altona an den Diebsteich.

Die 1930 gebaute rund 540 Tonnen schwere Brücke in der Nähe der S-Bahnstation Diebsteich musste weichen, um Platz für eine neue Gleisführung zu schaffen.

Bislang führten zwei Fern- und Regionalbahngleise über das gut 100 Meter lange und 10 Meter breite Bauwerk, fünf Gleise verliefen darunter.

Die Brücke wurde mittels sogenannter Schneidladungen zum Einsturz gebracht, die unter anderem an den Brückenstützen angebracht waren.