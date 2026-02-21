Mit 90 immer noch im Dienst: Warum Deutschlands wohl älteste Kassiererin nicht aufhört
Hamburg - Während andere mit 90 Jahren gemütlich im Schaukelstuhl sitzen, schwingt sich Hannelore Labitzke jeden Donnerstagmorgen aufs Fahrrad. Ihr Ziel: die budni-Filiale im Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) in Hamburg. Dort sitzt sie seit unglaublichen 45 Jahren an der Kasse. "Ich muss nicht arbeiten. Ich will", so die zweifache Uroma bei ihrem Jubiläumstag am Donnerstag.
Mit ihren 90 Jahren ist Hannelore Labitzke wohl die älteste Kassiererin Deutschlands, die noch lange nicht ans Aufhören denkt. Von "Arbeit" spreche sie ohnehin nie. Der Drogeriemarkt im AEZ ist "ihr Laden".
"Ich bin nur hier, weil es Spaß macht", betonte sie. Für ihre Stammkunden und das budni-Team ist sie nicht einfach Frau Labitzke, sondern wird liebevoll "Lala" genannt. Viele Kunden würden ihren Einkauf ganz bewusst für den Donnerstag planen, nur weil Labitzke dann mit ihrem Markenzeichen an der Kasse sitzt: ihrem gut gelaunten Lächeln.
"Sie hat immer ein nettes Wort und ein offenes Ohr für Kunden und Mitarbeiter und ist ein Gewinn für unsere Filiale", sagte budni-Teamleiter Lukas Cholewa. Im Markt gilt sie längst als "Mutter der Kompanie".
budni feierte ihr außergewöhnliche Jubiläum am Donnerstag mit einer Party direkt in der Filiale im AEZ. Geschäftsführer Christoph Wöhlke überreichte seiner ältesten Mitarbeiterin eine Urkunde für 45 Jahre Treue, ein Jubiläums-Namensschild und eine goldene Kassenlade.
"Sie ist weit mehr als eine Mitarbeiterin – sie ist ein Stück budni-Geschichte", betonte Wöhlke. Mit ihrer Herzlichkeit lebe sie den Gedanken der "guten Nachbarschaft" jede Woche neu. "Dass sich Generationen von Stammkunden auf die Begegnung mit ihr freuen, zeigt, wie wertvoll solche Persönlichkeiten für ein Unternehmen sind."
Hannelore Labitzke ist kein Einzelfall
In 45 Jahren in derselben Filiale hat Hannelore Labitzke so einiges erlebt: zwei Umzüge, unzählige neue Regalreihen, früher kannte sie sogar sämtliche Kurznummern auswendig sowie ganze Generationen: Kinder, denen sie einst einen Lolli schenkte, stehen heute als Erwachsene vor ihr und kaufen Nagellack.
Bevor sie zu budni kam, führte sie mit ihrem Mann eine Tankstelle und ein Taxiunternehmen. Heute genießt sie ihren Schrebergarten und Reisen nach Fuerteventura – doch donnerstags gehört ihre Zeit "ihrem" Laden.
Hannelore Labitzke ist zwar die älteste Mitarbeiterin bei budni, jedoch kein Einzelfall. Rund 400 Beschäftigte sind laut Angaben des Unternehmens 60 Jahre oder älter, etwa 50 sogar offiziell im Rentenalter und weiterhin in den Filialen aktiv.
Labitzke selbst denke ohnehin nicht in Kategorien wie "Alter" oder "Ruhestand". Solange sie donnerstags aufs Fahrrad steigen kann – oder bei schlechtem Wetter in den Bus –, will sie weiter an Kasse 3 arbeiten.
Titelfoto: Heike Ross/budni