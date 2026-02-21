Mit 90 immer noch im Dienst: Warum Deutschlands wohl älteste Kassiererin nicht aufhört

Hamburg - Während andere mit 90 Jahren gemütlich im Schaukelstuhl sitzen, schwingt sich Hannelore Labitzke jeden Donnerstagmorgen aufs Fahrrad. Ihr Ziel: die budni-Filiale im Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) in Hamburg . Dort sitzt sie seit unglaublichen 45 Jahren an der Kasse. "Ich muss nicht arbeiten. Ich will", so die zweifache Uroma bei ihrem Jubiläumstag am Donnerstag.

Budni-Geschäftsführer Christoph Wöhlke mit seiner ältesten Mitarbeiterin Hannelore Labitzke (90) an ihrem Jubiläumstag. © Heike Ross/budni

Mit ihren 90 Jahren ist Hannelore Labitzke wohl die älteste Kassiererin Deutschlands, die noch lange nicht ans Aufhören denkt. Von "Arbeit" spreche sie ohnehin nie. Der Drogeriemarkt im AEZ ist "ihr Laden".

"Ich bin nur hier, weil es Spaß macht", betonte sie. Für ihre Stammkunden und das budni-Team ist sie nicht einfach Frau Labitzke, sondern wird liebevoll "Lala" genannt. Viele Kunden würden ihren Einkauf ganz bewusst für den Donnerstag planen, nur weil Labitzke dann mit ihrem Markenzeichen an der Kasse sitzt: ihrem gut gelaunten Lächeln.

"Sie hat immer ein nettes Wort und ein offenes Ohr für Kunden und Mitarbeiter und ist ein Gewinn für unsere Filiale", sagte budni-Teamleiter Lukas Cholewa. Im Markt gilt sie längst als "Mutter der Kompanie".

budni feierte ihr außergewöhnliche Jubiläum am Donnerstag mit einer Party direkt in der Filiale im AEZ. Geschäftsführer Christoph Wöhlke überreichte seiner ältesten Mitarbeiterin eine Urkunde für 45 Jahre Treue, ein Jubiläums-Namensschild und eine goldene Kassenlade.

"Sie ist weit mehr als eine Mitarbeiterin – sie ist ein Stück budni-Geschichte", betonte Wöhlke. Mit ihrer Herzlichkeit lebe sie den Gedanken der "guten Nachbarschaft" jede Woche neu. "Dass sich Generationen von Stammkunden auf die Begegnung mit ihr freuen, zeigt, wie wertvoll solche Persönlichkeiten für ein Unternehmen sind."