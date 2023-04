Dokumentarfilmwoche startet in Hamburg und feiert besonderes Jubiläum

Der Film "Die fünfte Wand" ist in einem Veranstaltungsraum der 20. Dokumentarfilmwoche Hamburg im Festivalzentrum zu sehen. © Christian Charisius/dpa

Die Dokumentarfilmwoche Hamburg stellt seit 2004 genau diese Filme in den Mittelpunkt eines kleinen Festivals.

Am Montagabend beginnt nun die 20. Ausgabe mit dem Eröffnungsfilm "Eigentlich eigentlich Januar" von und mit Jan Peters im Metropolis-Kino. Zu Beginn der Jubiläumsausgabe wird auch Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (48, SPD) erwartet. Das Festival gilt den Machern zufolge als das Einzige in der Region, das sich auf Dokus spezialisiert hat.



Bis zum Sonntag sollen nun in den fünf Festivalkinos 34 Filme gezeigt werden, insgesamt sind 46 Veranstaltungen an sieben Orten geplant. "Gezeigt wird eine große Bandbreite an Produktionen, die von experimentellen, ohne Senderbeteiligung und Fördermittel erstellten Filmen bis hin zu internationalen Koproduktionen reicht", schreiben die Veranstalter in ihrem Programmheft.

Die Auswahl gewähre Einblicke in das vielfältige Schaffen der regionalen, deutschen und internationalen Szene.