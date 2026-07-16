Einnahmen durch abgeschleppte Autos fast verdoppelt: CDU spricht von Abzocke

Hamburg - Die Zahl der in Hamburg wegen Falschparkens abgeschleppten Autos ist auf ein Sieben-Jahreshoch gestiegen. Die Einnahmen der Stadt stiegen auf einen Rekordwert.

Die Stadt Hamburg nahm im ersten Halbjahr 2026 knapp neun Millionen Euro durch Abschleppvorgänge ein. © Monika Skolimowska/dpa

Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden bereits 17.201 Fahrzeuge abgeschleppt - so viel wie seit dem ersten Halbjahr 2019 nicht mehr, wie aus der Senatsantwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Philipp Heißner (38) hervorgeht.

Im Vergleich mit den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres bedeutete dies ein Plus von 3,5 Prozent.

Die Einnahmen der Stadt aus Abschleppvorgängen stiegen bis Juni auf einen neuen Rekordwert von knapp 8,8 Millionen Euro. Zum Vorjahreszeitraum haben sich die Einnahmen damit fast verdoppelt. Verglichen mit dem bisherigen Rekordjahr 2024 liegt der Zuwachs bei 26 Prozent.

In seiner Antwort verweist der Senat darauf, dass im ersten Halbjahr dieses Jahres zusätzliche Mitarbeiter eingesetzt worden seien, um Rückstände nachzuarbeiten, "wodurch höhere Einnahmen als in den gleichen Zeiträumen der Vorjahre vereinnahmt werden konnten".

Auch wurde die beim Abschleppen in Rechnung gestellte Amtshandlungsgebühr zwischenzeitlich um 14 Prozent erhöht.

"Es ist völlig richtig, Verkehrsregeln auch durchzusetzen", sagte CDU-Verkehrsexperten Heißner der Deutschen Presse-Agentur.

"Aber es riecht nach Abzocke, wenn fast zwei Drittel der Fahrzeuge sichergestellt statt umgesetzt werden, die Gebühren erneut steigen und die Einnahmen binnen eines Jahres um 97 Prozent geradezu explodiert sind."