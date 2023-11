12.11.2023 14:26 Mann schwimmt in der Alster: Polizei kann ihn vom zweiten Badegang abhalten

Von Nora Petig

Am Sonntag schwamm in Hamburg ein bekleideter Mann in der Alster und löste so einen Polizeieinsatz aus. Rettungskräfte am Einsatzort. © Lenthe-Medien/Schmid Gegen 8.27 Uhr habe der Schwimmer im Wasser durch laute Schreie auf sich aufmerksam gemacht, erklärte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24. Einen Rettungsring, der ihm von Passanten zugeworfen worden sei, habe er jedoch ignoriert und sei weiter hinausgeschwommen. Anschließend sei er zwar an das Ufer zurückgekehrt und zwischen Kennedybrücke und Lombardsbrücke selbstständig aus der Alster gestiegen, wollte aber prompt wieder ins Wasser zurück, so der Sprecher weiter. Davon konnten ihn die alarmierten Beamten aber abhalten. Mit einer leichten Unterkühlung wurde der Mann schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Gegenüber Beamten habe er angegeben etwas genommen zu haben. Ob es sich dabei um Medikamente oder andere Substanzen handele, sei nicht bekannt.

Titelfoto: Lenthe-Medien/Schmid