Nach Tod eines 18-Jährigen: 120 Biker sorgen für Tränen der Rührung

Von Tobias Bruns

Neuenfelde - Rund 120 Biker haben am Samstag in Neuenfelde mit einem Rideout Marcel B. (†18) gedacht, der vor einem Jahr tödlich verunglückte. Seine Mutter richtete einen Appell an Motorradfahrer.

Mutter richtet Appell an Motorradfahrer