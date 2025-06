Nach Bianca "Bibi" Claßen und Greenpeace: Erneut Proteste gegen Edeka

Hamburg - Am Mittwoch hat die Albert Schweitzer Stiftung vor der Edeka-Zentrale in Hamburg wegen "klarer Hinweise auf systematische Tierquälerei" protestiert . Edeka weist die Vorwürfe zurück.

Das Unternehmen sah sich zuletzt vermehrt Protestaktionen ausgesetzt. Mitte Mai veröffentlichte Influencerin Bianca "Bibi" Claßen (32) ein emotionales Statement bei Instagram, wenige Tage später beklebten Tierschützer von Greenpeace die Fenster des Supermarkts am Großen Burstah in Hamburg mit großformatigen Fotos von Schweinen aus Edeka-Zulieferbetrieben.

Die Albert Schweitzer Stiftung gab an, bei 94,5 Prozent der 548 Proben der Edeka-Eigenmarke "Gut & Günstig" Anzeichen auf Muskelverfettung gefunden zu haben. © Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt

Edeka verweist auf TAG24-Nachfrage auf internationale Fachliteratur, die zeige, "dass 'White Striping' nicht kausal auf die Haltungsbedingungen zurückgeführt werden kann. Vielmehr handelt es sich um ein Phänomen, bei dem unterschiedliche Faktoren wie die genetische Linie, die Fütterung oder die Bewegungsaktivität zum Tragen kommen."

Zudem sei der Report der Stiftung ohne ersichtlichen Grund einseitig gegen Edeka gerichtet.

"Wie in der Veröffentlichung deutlich wird, geht es der Stiftung um eine grundsätzliche Kritik an der Initiative Tierwohl bzw. der Haltungs­form 2. Geflügelfleisch aus dieser Haltungsform ist auch bei allen anderen Händlern in Deutschland weit verbreitet", so ein Unternehmenssprecher.

Den Grund dafür, dass Edeka in dem Report vermeintlich nur stellvertretend angeprangert werde, meint das Unternehmen auch schon ausgemacht zu haben.