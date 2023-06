50 Rettungswagen positionieren sich am Jungfernstieg: Das ist der Grund

Hamburg - Etliche Rettungswagen des nach eigenen Angaben größten privaten Rettungsdienstleisters Deutschlands "Falck" positionierten sich am Donnerstagnachmittag am Hamburger Jungfernstieg.

"Falck"-Mitarbeiter demonstrierten am Donnerstag unter anderem am Jungfernstieg. © Tag24/Madita Eggers

Wie das Unternehmen auf TAG24-Nachfrage erklärte, handelte es sich dabei nicht etwa um provisorische Vorbereitungen für das nahende Unwetter, sondern um eine Demonstration.

Organisator Hanno Schleumer erklärte TAG24 im Gespräch, warum ab 15.30 Uhr rund 150 Falck Mitarbeiter*innen mit etwa 50 Autos durch die Stadt fuhren.

Hintergrund sei das 2019 geänderte Hamburger Rettungsdienstgesetz. Statt Konzessionen gibt es nun Rettungsdienstausschreibungen.

Um daran teilzunehmen, müsse man zum einen eine gemeinnützige Organisation sein und zum anderen im Hamburger Katastrophenschutz mitwirken.

Ersteres sei der Fall, so Schleumer. Auch eine Katastrophenschutz-Einheit sei vorhanden. Diese werde allerdings aus "fadenscheinigen" Gründen von der Innenbehörde nicht anerkannt.

"Da die Innenbehörde die Ausschreibung macht, bestimmen die eigentlich am Ende, wer in der Hamburger Notfallrettung mitmachen darf oder nicht. Und da wir die einzige private Organisation in Hamburg sind, fühlen wir uns da halt sehr diskriminiert."