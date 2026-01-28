Fahren bald autonome Taxis durch Hamburg?

Von Lukas Karl Müller Hamburg - Die Lyft-Tochter Freenow und die Stadt Hamburg arbeiten an der Einführung autonomer Taxis.

In drei Stadtteilen von Hamburg sollen die autonomen Taxis getestet werden. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

Eine entsprechende Absichtserklärung sei unterzeichnet worden, teilten Freenow by Lyft und die Hamburger Verkehrsbehörde mit. Geplant ist, dass Freenow die Taxis im Westen Altonas, im Norden der Stadt und in Bergedorf testet. Wann die Testphase beginnen soll, geht aus den Mitteilungen nicht hervor.

In den nächsten Monaten soll Freenow zunächst Technologie- und Fahrzeugpartner auswählen, teilte die Verkehrsbehörde mit. Angedacht ist, dass die Taxis das Automatisierungslevel vier aufweisen.

Das heißt, die Taxis können autonom fahren, aber nur in bestimmten Umgebungen oder Situationen. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet.

"Autonome Taxis können einen wichtigen Beitrag zur Anbindung des öffentlichen Verkehrs leisten - insbesondere in Nebenverkehrszeiten und in bislang unterversorgten Gebieten", sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne).