Fahren bald autonome Taxis durch Hamburg?

In Hamburg gibt es schon mehrere Projekte zum autonomen Fahren. Nun ist bekanntgeworden, dass auch Freenow mit einem Versuch beginnen will.

Von Lukas Karl Müller

Hamburg - Die Lyft-Tochter Freenow und die Stadt Hamburg arbeiten an der Einführung autonomer Taxis.

In drei Stadtteilen von Hamburg sollen die autonomen Taxis getestet werden. (Symbolfoto)
In drei Stadtteilen von Hamburg sollen die autonomen Taxis getestet werden. (Symbolfoto)  © Christian Charisius/dpa

Eine entsprechende Absichtserklärung sei unterzeichnet worden, teilten Freenow by Lyft und die Hamburger Verkehrsbehörde mit. Geplant ist, dass Freenow die Taxis im Westen Altonas, im Norden der Stadt und in Bergedorf testet. Wann die Testphase beginnen soll, geht aus den Mitteilungen nicht hervor.

In den nächsten Monaten soll Freenow zunächst Technologie- und Fahrzeugpartner auswählen, teilte die Verkehrsbehörde mit. Angedacht ist, dass die Taxis das Automatisierungslevel vier aufweisen.

Das heißt, die Taxis können autonom fahren, aber nur in bestimmten Umgebungen oder Situationen. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet.

"Autonome Taxis können einen wichtigen Beitrag zur Anbindung des öffentlichen Verkehrs leisten - insbesondere in Nebenverkehrszeiten und in bislang unterversorgten Gebieten", sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne).

Bereits mehrere Projekte zum autonomen Fahren

Seit April 2025 expandiert der US-Fahrdienstvermittler "Lyft" nach Europa. (Symbolfoto)
Seit April 2025 expandiert der US-Fahrdienstvermittler "Lyft" nach Europa. (Symbolfoto)  © Gene J. Puskar/AP/dpa

Im April vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass der US-Fahrdienstvermittler Lyft nach Europa expandiert, indem er die Hamburger Mobilitäts-App Freenow von BMW und Mercedes kauft.

Freenow war 2009 unter dem Namen Mytaxi gegründet worden.

In Hamburg gibt es schon mehrere Projekte zum autonomen Fahren, die sich in unterschiedlichen Stadien befinden.

An dem Einsatz autonomer Busse arbeiten die VW-Tochter Moia, das städtische Verkehrsunternehmen Hochbahn und die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein.

Titelfoto: Bildmontage: Gene J. Puskar/AP/dpa, Christian Charisius/dpa

