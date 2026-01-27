Vorsicht, glatt! Überfrierende Nässe in Hamburg: Winterdienst seit Stunden im Einsatz

Hamburg - An der ein oder anderen Stelle kann es glatt sein. Der Grund: überfrierende Nässe, der Winterdienst der Stadt Hamburg ist seit den frühen Morgenstunden im Einsatz.

Der Hamburger Winterdienst ist seit 3 Uhr morgens unterwegs, um gegen die überfrierende Nässe anzukommen. (Archivfoto) © Bodo Marks/dpa

Mit 728 Einsatzkräften und mehr als 360 Fahrzeugen ist der Winterdienst in Hamburg seit 3 Uhr morgens unterwegs.

Sie räumen und streuen unter anderem wichtige Hauptverkehrsstraßen, Strecken mit Buslinienverkehr und ein ausgewähltes Radwegnetz sowie Bushaltestellen, so die Stadtreinigung Hamburg.

Im Laufe der Nacht seien das Tauwasser und der Schneematsch überfroren, deswegen kann es auf Hamburgs Straßen glatt werden.

Trotz der Arbeit des Winterdienstes muss mit Glätte gerechnet werden, deswegen bittet dieser alle Verkehrsteilnehmer um Vorsicht.