Sperrungen und Flugverbot: Internationaler Gipfel in Hamburg steht an

Hamburg - In der Hansestadt findet am Montag, 26. Januar, der erste internationale Nordsee-Gipfel statt. Für Hamburger bedeutet das einiges an Einschränkungen.

Während des Gipfels wird es ein hohes Polizeiaufkommen geben. (Archivbild) © Bildmontage: Marcus Brandt/dpa, David Hammersen/dpa

Der Gipfel wird zum ersten Mal in Deutschland ausgerichtet. Eingeladen sind unter anderem Staats- und Regierungschefs aus Europa.

Während der Gipfel in Hamburg stattfindet, werden Polizisten eine "Sicherheitszone" einrichten, teilte die Polizei Hamburg mit. Diese wird sich um das Hamburger Rathaus und durch angrenzende Straßen ziehen.

Auch auf Geschäfte, Liefer- und Personenverkehr sowie den ÖPNV wird diese Sicherheitszone Auswirkungen haben.

Deswegen habe die Polizei bereits begonnen, Betroffene über die Einschränkungen zu informieren.