Familie sucht verzweifelt nach unbekanntem Jogger: "Bitte melde dich!"

Hamburg - Ein öffentlicher Aufruf in Hamburg sorgt aktuell für Aufsehen in den sozialen Netzwerken: Es wird nach einem Lebensretter gesucht! Doch was ist eigentlich passiert?

Dieser Aufruf wurde an einer Backsteinwand in Hamburg-Eimsbüttel gesichtet. © Screenshot/Instagram/notesofhamburg (Bildmontage)

"An den Jogger, der unserem Papa und meinem Mann das Leben gerettet hat", heißt es auf einem Zettel, der an einer Backsteinwand in Eimsbüttel angebracht wurde.

Geteilt wurde die Nachricht zudem auf dem Instagram-Account von "Notes of Hamburg", der sich zur Aufgabe gemacht hat, mal emotionale, mal lustige, mal skurrile öffentliche Nachrichten aus dem Hamburger Stadtbild zu sammeln und zu teilen.

Das Ganze habe sich vor gut einer Woche, am Samstag, 20. Januar, in der Nähe der U-Bahn-Station Lutterothstraße zugetragen. Doch was genau eigentlich passiert ist, darüber konnten die meisten Leser der Nachricht zunächst nur rätseln.

Eine Anfrage von TAG24 blieb vom Verfasser oder der Verfasserin der Nachricht bislang zwar unbeantwortet.

Doch ein Sprecher der Polizei bestätigte am Montag, dass es an dem genannten Tag tatsächlich einen Einsatz von Rettungsdienst und Polizei im Bereich des Bahnhofs Lutterothstraße gegeben habe, der zu dem Aushang passen könnte. Gegen 18.05 Uhr habe dort "eine männliche Person einen medizinischen Notfall erlitten, wurde vor Ort erfolgreich reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus transportiert", hieß es. Auch ein Notarzt sei im Einsatz gewesen.

Welche Rolle der nun öffentlich gesuchte Jogger in dem dramatischen Szenario gespielt hat und um welche Art von Notfall es sich gehandelt hatte, dazu konnte der Sprecher nichts sagen.

Bleibt also nur noch zu hoffen, dass sich die angesprochene Person schon bald findet: "Bitte melde dich bei uns!", bat der Verfasser oder die Verfasserin am Ende des Aufrufs noch einmal in Blockschrift.