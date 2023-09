Feuerwehr findet Leiche in Seitengewässer der Elbe

Hamburg - Die Hamburger Feuerwehr hat am Montag eine Leiche in einem Seitengewässer der Elbe nahe der Insel Kaltehofe entdeckt.

Erst am Sonntag suchten Rettungskräfte nach drei Schwimmern in Hamburg. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Zur Identität der oder des Toten konnte ein Feuerwehrsprecher noch nichts sagen.

Ein Anrufer vor Ort hatte die Kameraden zum Einsatzort an der Billwerder Bucht gerufen.

Am Sonntagmorgen hatten Rettungskräfte erfolglos am Elbstrand in Hamburg-Övelgönne nach drei Schwimmern gesucht.

Mehrere Zeugen hatten unabhängig voneinander drei Menschen gemeldet, die sich ins Wasser begeben hätten und kurz darauf nicht mehr zu sehen gewesen seien.