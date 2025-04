Nach Problemen: Zweites Kesselhaus soll heute gesprengt werden

Hamburg - Eigentlich sollten Ende März die beiden Kesselhäuser des ehemaligen Kohlekraftwerks in Hamburg-Moorburg gesprengt werden. Doch es gab Probleme mit der Zündung, weswegen nur eins der Häuser in sich zusammenfiel. Am Mittwoch soll ein zweiter Versuch gestartet werden. Die Sprengung soll zwischen 19 und 19.30 Uhr stattfinden, wie die Polizei mitteilte.