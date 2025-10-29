Feuerwehr im Einsatz: Bagger beschädigt Gasleitung auf Baustelle

Hamburg - Größerer Einsatz in Hamburg -Bornheide: Am Mittwoch beschädigte ein Bagger bei Bauarbeiten eine Gasleitung.

Ein Bagger hat am Mittwoch in Hamburg eine Gasleitung beschädigt. © NEWS5 / Fabian Höfig

An der Straße Ecke Bornheide hat der Bagger die Leitung erwischt, so eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage von TAG24.

Aktuell sei die Straße Bornheide zwischen Rugenbarg und Achtern Born deshalb komplett gesperrt.

Auch Einsatzkräfte der Hamburger Energiewerke sollen womöglich später noch hinzugezogen werden, so die Sprecherin weiter. Die Feuerwehr sei noch immer vor Ort und stelle den Brandschutz sicher, so ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24.

