Spektakuläres Video von missglückter Landung: "Ich hatte ziemlich Angst"

Hamburg - Sturmtief "Joshua" zwang einen Piloten am Wochenende zu einem Go-around. Hanna Raschka (21) war an Bord der Maschine und schildert im Gespräch mit TAG24 das Erlebnis.

Um 13.11 Uhr setzte der Flieger am Sonntag in Hamburg kurz auf und musste gleich wieder durchstarten. © privat

Um kurz nach 13 Uhr am Sonntag fiel Neringa Fölsch bei einem Spaziergang die Boeing 777 auf, die bei starkem Wind im Landeanflug auf den Hamburger Flughafen zuhielt.

Sie zückte ihr Handy und filmte, wie der Flieger schräg zur Landebahn aufkam und gleich wieder hochzog. Das Video veröffentlichte Fölsch auf Instagram, es geht viral - und erscheint auch im Feed von Hanna Raschka (21), die das Manöver an Bord hautnah erlebte.

"Der Flug war von Dubai nach Hamburg. Ich hatte in dem Moment schon ziemlich Angst. Ich bin noch nicht so oft geflogen und habe mir gedacht 'Oje, das kann doch nicht richtig sein'", erinnert sich die Auszubildende zur Tiermedizinischen Fachangestellten im Gespräch.

Übelkeit machte sich breit. "Die Turbulenzen vor der Landung waren auch stark gewesen. Einige Dinge sind hinten bei den Stewardessen heruntergefallen. Ich saß am Fenster, also habe ich gesehen, dass es ziemlich schräg war. Aber in dem Moment hatte ich mehr Angst, weil es so geschaukelt hat", erklärt die 21-Jährige weiter.

Die Erschütterungen habe sie in dem Moment gar nicht so stark wahrgenommen. Auch was der Pilot in einer Durchsage erklärte, habe die junge Frau nicht verstanden. Und die allgemeine Stimmung im Flugzeug?

"Auf die anderen Passagiere habe ich in dem Moment nicht so geachtet. Aufgeschrien hat aber, glaube ich, keiner in meiner Umgebung", so Raschka.

