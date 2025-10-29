Spektakuläres Video von missglückter Landung: "Ich hatte ziemlich Angst"
Hamburg - Sturmtief "Joshua" zwang einen Piloten am Wochenende zu einem Go-around. Hanna Raschka (21) war an Bord der Maschine und schildert im Gespräch mit TAG24 das Erlebnis.
Um kurz nach 13 Uhr am Sonntag fiel Neringa Fölsch bei einem Spaziergang die Boeing 777 auf, die bei starkem Wind im Landeanflug auf den Hamburger Flughafen zuhielt.
Sie zückte ihr Handy und filmte, wie der Flieger schräg zur Landebahn aufkam und gleich wieder hochzog. Das Video veröffentlichte Fölsch auf Instagram, es geht viral - und erscheint auch im Feed von Hanna Raschka (21), die das Manöver an Bord hautnah erlebte.
"Der Flug war von Dubai nach Hamburg. Ich hatte in dem Moment schon ziemlich Angst. Ich bin noch nicht so oft geflogen und habe mir gedacht 'Oje, das kann doch nicht richtig sein'", erinnert sich die Auszubildende zur Tiermedizinischen Fachangestellten im Gespräch.
Übelkeit machte sich breit. "Die Turbulenzen vor der Landung waren auch stark gewesen. Einige Dinge sind hinten bei den Stewardessen heruntergefallen. Ich saß am Fenster, also habe ich gesehen, dass es ziemlich schräg war. Aber in dem Moment hatte ich mehr Angst, weil es so geschaukelt hat", erklärt die 21-Jährige weiter.
Die Erschütterungen habe sie in dem Moment gar nicht so stark wahrgenommen. Auch was der Pilot in einer Durchsage erklärte, habe die junge Frau nicht verstanden. Und die allgemeine Stimmung im Flugzeug?
"Auf die anderen Passagiere habe ich in dem Moment nicht so geachtet. Aufgeschrien hat aber, glaube ich, keiner in meiner Umgebung", so Raschka.
Eine Augenzeugin filmte das Manöver am Hamburger Flughafen
Auch an den zweiten Landeversuch erinnert sich die 21-Jährige noch gut: "Beim zweiten Versuch hatte ich schon große Angst. Aber als ich gemerkt habe, dass der Landeversuch viel stabiler verläuft als der erste, war ich entspannter", zeigt sich Raschka erleichtert.
Doch nicht nur Raschka, auch Augenzeugin Fölsch erinnert sich noch gut daran, was sie vergangenen Sonntag gesehen hat. "Beim Spazierengehen am Rande des Flughafens habe das Video aufgenommen", so die Zeugin.
Bei ihrem Spaziergang sei sie auf dem Fußgängerweg zwischen Holtkoppel und Flughafen-Straße unterwegs gewesen. "Der Anflug sah sehr schräg aus. Nach dem missglückten Landeversuch zog der Pilot die Maschine steil nach oben", erinnert sich Fölsch.
"Und der zweite Anflug um 13.25 Uhr war erfolgreich", so die Augenzeugin. "Die Erleichterung, wieder am Boden zu sein, war natürlich groß!", erinnert sich schließlich auch Passagierin Raschka.
